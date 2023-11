Manuel d'expérimentation animale - La pratique (Tome 1). Travailler avec les rongeurs, les lapins, les carnivores, les oiseaux

Le Manuel d'expérimentation animale - La pratique, rédigé par des acteurs du monde scientifique et de la recherche expérimentale, vient en complément du Manuel d'expérimentation animale - Principes généraux qui aborde principalement les questions d'éthique et la réglementation du travail avec les animaux utilisés à des fins scientifiques. Les 2 volumes couvrent tous les thèmes développés lors des formations réglementaires permettant d'acquérir les compétences les autorisant à travailler avec les animaux, quelle que soit l'espèce, et vient combler un manque pour la communauté scientifique. Complet et pratique, ce volume organisé en 2 tomes, rassemble les connaissances relatives aux principales espèces impliquées dans la recherche expérimentale et décrit les gestes pratiques et les observations de terrain des différents acteurs de la recherche. Les rongeurs, lapins, carnivores, oiseaux, sont traités dans le tome 1 ; les ruminants, primates non humains, porcs, espèces aquacoles vertébrées, céphalopodes sont traités dans le tome 2. L'ouvrage servira de référence aux chercheurs, vétérinaires, techniciens et animaliers dans leur pratique quotidienne. Ils pourront s'y référer en termes de bonnes pratiques et y trouver des réponses aux interrogations concernant le travail avec les différentes espèces : origine, anatomie et physiologie, comportement et enrichissements, reconnaissance des signes de souffrance, paramètres de l'environnement, gestion des animaux dans l'animalerie, zootechnie, gestes et procédures de base.