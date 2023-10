Vampyria Tome 2 : La cour des miracles. Edition collector

EDITION COLLECTOR " GRAND SIECLE " : revêtue d'une toile de lin au toucher unique, cette somptueuse édition limitée comporte une nouvelle vampyrique inédite écrite par Victor Dixen. " A la Cour des Miracles, les rêves les plus merveilleux prennent vie... les cauchemars les plus effroyables aussi. " Aux yeux de Versailles, Diane de Gastefriche a la faveur de Louis XIV l'Immuable, le vampyre suprême qui depuis trois cents ans impose son joug sanglant à la France et à l'Europe. En réalité, elle se nomme Jeanne Froidelac : elle appartient à la Fronde, organisation secrète oeuvrant au démantèlement de l'empire du Roy des Ténèbres. Dans le ventre de Paris apparaît une mystérieuse vampyre renégate, régnant sur une cour souterraine peuplée de goules et d'abominations. Louis charge ses meilleures lames de capturer cette rivale insaisissable et de s'approprier son armée : celle-ci le rendrait plus puissant que jamais. Jeanne parviendra-t-elle à éliminer la Dame des Miracles avant que le Roy des Ténèbres la capture ? A travers ce nouveau tome de la saga Vampyria, Victor Dixen s'empare de la figure du vampire et entraîne les lecteurs dans une aventure fantastique et frissonnante, menée tambour battant. Une plongée palpitante dans les ombres d'un Grand Siècle éternel. Une épopée de fantasy baroque aux confins du temps. ___________________ A propos de Vampyria : " Victor Dixen transforme le Roi-Soleil en un vampire immortel. Une réussite ! " Le Figaro " Sur un rythme fracassant, Vampyria est une lecture fascinante et envoûtante ! " France Info " Une uchronie baroque et captivante, redoutablement efficace, à dévorer. " RTL " On vibre avec Jeanne et on n'a qu'une envie, tourner les pages, encore et encore. " 20 minutes