Politiques publiques de tourisme

A l'aune des mutations socio-économiques qui ont marqué le premier quart du XXIe siècle et face aux conséquences des récentes crises sanitaire, énergétique et écologique, l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques de tourisme revêtent une importance déterminante pour le devenir du secteur. Le tourisme est un phénomène de société qui connaît un développement rapide et génère des activités en progression constante et de plus en plus diversifiées. Son poids économique conduit les pouvoirs publics à la fois à les encadrer et à les dynamiser. Qu'il s'agisse du tourisme classique ou des "nouveaux" tourismes, des acteurs ou des destinations, des objectifs ou des procédures, des enjeux ou des attentes, l'élaboration et la mise en oeuvre de ces politiques ouvrent aujourd'hui des perspectives renouvelées à la gouvernance du tourisme.