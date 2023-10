La gouvernance des entreprises publiques au Bénin. L'exemple du Roi Guézo

Les entreprises publiques ont constitué les fers de lance de la politique économique, financière et sociale de l'Etat à travers les gouvernements successifs. Elles ont créé l'espérance, l'euphorie au niveau des populations, voire des salariés. Elles ont, entre autres, fait reculer la pauvreté et en même temps connu la gabegie. Mais certaines ont aussi été saccagées et ont disparu. Un autre modèle est possible, basé sur la compétence, l'exemplarité et le dévouement sociétal. Un modèle où la reddition des comptes serait un réflexe par rapport à la captation des biens pour son propre compte. Un modèle plus performant, plus contributif à la création de richesses pour le pays et plus généreux pour les populations. Et nous pouvons tous participer à le faire advenir et le pérenniser au prix d'une véritable conversion de conscience, en nous inspirant du modèle de Guézo. C'est à ce changement de regard et d'état d'esprit qu'invite ce livre, fruit d'un élan du coeur pour les entreprises publiques, vecteurs de l'épanouissement humain.