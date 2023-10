Le guide du formateur. Une pédagogie positive

La formation professionnelle est la clé de voûte de la vie d'un salarié, et de son entreprise ! Plus que jamais au coeur de la stratégie de développement des organisations, la formation permet des perspectives d'évolutions et de transformations variées et importantes. Ce livre est construit comme un guide pratique à l'usage de toute personne voulant transmettre un savoir d'ordre professionnel à des adultes. Ce mode d'emploi, étape par étape, est la boîte à outils complète et essentielle du formateur. Unique en son genre, l'ouvrage rassemble plus de 101 tableaux de bord et détails pratiques dans une logique opérationnelle. Construit comme une session spécifique de formation de formateurs sur cinq jours, chaque journée est dédiée à un thème majeur dont la première place l'adulte en formation au centre du dispositif. La gestion des compétences et du capital humain est la clé du succès de l'organisation, dans laquelle formateur et formé occupent une place prépondérante. Ce livre s'inscrit dans l'histoire durable de la formation.