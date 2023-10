The Boy You Always Wanted

L'amour surgit parfois là où on ne l'attend pas, par exemple quand Francine persuade Ollie, dont elle est secrètement amoureuse, de se rapprocher de son grand-père vieillissant. Une fille, un garçon, un grand-père, un projet. La fille : Francine, ado modèle, petite-fille parfaite, se moque souverainement de l'opinion des autres. Le grand-père : le 'a gung' adoré de Francine, dont le dernier souhait est d'avoir un héritier mâle qui perpétue les traditions familiales. C'est une idée démodée, mais parce que Francine aime son grand-père, elle échafaude un plan pour lui procurer le garçon dont il a toujours rêvé. Le garçon : Ollie, ami de la famille, ancien béguin de Francine, convaincu Dieu sait comment par celle-ci de participer à son projet fou (et totalement sexiste) de petit-fils honoraire. Le projet : pourrait marcher... mais, alors que leurs univers se rencontrent, les secrets d'Ollie et de Francine s'embrouillent, tout comme leurs sentiments. Ce que l'on veut vraiment n'est pas toujours ce à quoi on s'attendait.