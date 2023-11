En 1866, après avoir voyagé dans le Midi, Alphonse Daudet commence à écrire avec Paul Arène une série de contes publiés en feuilleton dans "L'Evènement" sous le titre de "Chroniques provençales". Remaniés, complétés et rassemblés en recueil, ces récits deviendront en 1869 les fameuses "Lettres de mon moulin" qui fonderont la réputation de l'auteur. Au début du recueil, un préambule nous apprend que le narrateur a acquis un vieux moulin provençal. C'est de là qu'il griffonne la trentaine d'histoires dont se compose le volume. Parmi ces lettres de Provence, certains petits chefs-d'oeuvre comme "La Chèvre de monsieur Seguin", "Les Trois Messes basses", "Le Curé de Cucugnan", "Le Secret de maître Cornille", "Le Sous-Préfet aux champs", "La Mule du pape" ou encore "L'Elixir du révérend père Gaucher", sont restés parmi les plus populaires de la littérature française. Outre les paysages et caractères méridionaux, le lecteur y goûte surtout un mélange incomparable de malice, de bonhomie, d'humour cocasse, de verve, d'émotion et parfois de la truculence d'un "Tartarin de Tarascon".