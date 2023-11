Les Sisters - La Série TV - Poche - tome 67. La Napocalypse

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Les parents sont sortis, alors Wendy et Marine en profitent pour regarder " L'Apocalypse de l'an 200 ", un vieux film de zombies. Mais entre deux sursauts et trois claquages de dents, une coupure générale d'électricité survient. La maison est plongée dans le noir. Pire, tout le quartier est dans l'obscurité. Autant dire que les Sisters ne font pas les malignes. Terrifiées mais solidaires, la grande et la petite ne voient qu'une solution : se préparer à une éventuelle attaque de zombies !