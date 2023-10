L’aller-vers en travail social. Une mutation des pratiques

Comment expliquer l'apparition, depuis quelques années de ce thème de l'aller-vers dans les orientations du travail social ? Cette volonté d'aller rejoindre les publics cibles de l'action sociale, mais qu'elle ne parvient pas à atteindre, ne signe-t-elle pas le relatif échec des dispositifs d'intervention ? Les crises sociales, économiques, sanitaires, qui traversent de plus en plus notre société ne peuvent plus se satisfaire d'une intervention sociale limitée à la réponse aux demandes formulées par ses potentiels bénéficiaires. Après une expérience de 30 ans de direction, l'auteur veut faire évoluer les pratiques, les relations et les fonctionnements afin de mieux répondre aux défis qui se présentent à nous dans un environnement de plus en plus incertain. L'aller-vers peut être un moyen de répondre à la nécessité de promouvoir la citoyenneté des personnes usagères des dispositifs d'intervention.