Pas si perchée ! S'ouvrir à l'invisible pour garder le cap au quotidien

Comment s'ouvrir à l'invisible pour garder le cap au quotidien Revenue d'une EMI (expérience de mort imminente), la journaliste Christelle Crosnier communique avec l'au-delà depuis l'âge de 10 ans. Dans cet ouvrage, elle retrace son parcours d'éveil à la spiritualité, constellé de surprises et d'inattendu. Ce livre est parsemé de conseils d'experts et d'exercices pratiques pour vous ouvrir à l'invisible, ré-enchanter votre existence et vivre au mieux votre spiritualité, au-delà de vos croyances limitantes ou de vos conditionnements divers... Il vous permettra d'appréhender votre vie non seulement à travers vos cinq sens, mais aussi en vous servant du potentiel infini de votre intuition et de vos perceptions extrasensorielles, ce fameux " sixième sens " que beaucoup négligent. Le guide pour capter l'invisible et faire les bons choix au quotidien.