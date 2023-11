Le Chat d'Inverness

Le nouveau roman de Lhattie Haniel dans la collection " Chats " ! Une savoureuse comédie romantique de Noël, où la magie opère... A lire comme un chat au coin du feu Enora, une pétillante traductrice bretonne, est invitée au mariage de sa cousine, dans un magnifique village écossais. La jeune femme ne s'attendais pas à rencontrer Duncan, qui a tout d'un vrai highlander avec ses cheveux longs et sa carrure imposante ! Charmée par cet étrange inconnu, Enora pourrait bien se laisser séduire... Mais le mystérieux écossais cache un secret qui risque bien de mettre un terme à la séduction. La messe de Noël promet d'être mouvementée cette année ! Entre les paysages sublimes d'Ecosse et l'histoire compliquée d'Enora et Duncan se faufilent des matous espiègles, marqués d'une curieuse marque en forme de coeur, qui pourrait bien être un signe du destin... Un ton de narration vif et une plume fluide qui se lit comme un feuilleton, où l'on plonge au plus près de la protagoniste, dans une atmosphère savoureuse, vivante et incarnée : une écriture typique des romances anglo-saxonnes. Un délicieux cupcake littéraire !