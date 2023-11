La comptabilité du CSE 2024

L'ouvrage : Qui fait quoi ? Les ressources du CSE Petits, moyens, gros CSE : quelles obligations ? Le CSE et sa gestion comptable Rapports et compte-rendu du CSE Le règlement intérieur du CSE : une obligation Les plus : -Pratique et pédagogique qui propose des modèles, des exemples et des quiz-Annexes : plan de comptes, exemples d'états financiers, textes législatifs et réglementaires