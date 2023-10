On n’attrape pas du fromage blanc avec un hameçon

"Pourquoi renoncer à ce qui nous rend heureux ? Pour quelle obéissance, à qui ? Derrière les nuages il y a du bleu et le souvenir de toi contre moi" Dès l'âge de dix-huit ans, Claude Darbellay travaille comme manoeuvre sur les chantiers. Il fait des études de lettres à l'Université de Neuchâtel avant de partir à la découverte du monde. De retour en Suisse, il s'installe à La Chaux-de-Fonds et y enseigne le français et l'anglais. Son oeuvre a été distinguée par divers prix.