Identités numériques et littérature. Revue des Sciences Humaines, n° 352/octobre-décembre 2023

Ce numéro réunit des contributions des littéraires, artistes, philosophes, juristes, ingénieurs ainsi que des entretiens avec des écrivains autour de la notion d'" identité numérique " qui modifie notre manière de vivre, de penser, d'écrire à l'ère d'une société de plus en plus virtuelle. Si les écrivains et les artistes s'emparent des outils numériques, ce qui contribue à une révision de la relation auteur-lecteur et à une nouvelle esthétique littéraire et artistique, les philosophes, les juristes et les ingénieurs réécrivent les normes et les pratiques de la société de sous-veillance.