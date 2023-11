Manga shonen. Exercices, tutos et artbook pour apprendre à dessiner

Grâce à ce livre, découvrez comment Marcel Kühn, mieux connu pour apprendre à dessiner sur le web sous le pseudo "Drawing Like a Sir" , dessine ses célèbres séries manga. Depuis l'esquisse d'un personnage jusqu'à la silhouette définitive, en passant par la musculature, les vêtements, la chevelure et le visage, il vous livre toutes les étapes de ses créations, réalisées à la main ou en numérique. Au fil des exercices pas-à-pas, vous allez progresser facilement pour maîtriser la structure du visage, l'anatomie du corps humain, les proportions et bien plus encore ! N'attendez plus pour devenir un pro du dessin manga : reproduisez les modèles et les poses de référence, jouez avec les mouvements et la perspective, et surtout affûtez votre coup de crayon, like a Sir !