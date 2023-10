Couleurs et matières. Secrets de décoration

Les événements des derniers temps ont conduit à un remarquable retour vers l'espace maison, qui se veut un refuge, un cocon, un véritable espace de vie. Créer un décor personnel et chaleureux requiert du temps et de la passion, pour réussir à trouver l'équilibre subtil entre couleurs, matières, lumière et objets. Par une sélection d'intérieurs variés mettant en scène un large éventail de couleurs et de matériaux modernes ou authentiques, ce livre est un parfait guide pour se lancer dans la décoration intérieure, trouver de l'inspiration, s'informer des tendances et acquérir des réflexes d'observation et de réflexion nécessaires pour mettre en pratique toutes les idées et principes de ce livre.