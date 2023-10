Ma première Histoire de France

Ma première Histoire de FranceL'Histoire de France dès le CP Dès 7 ans, les enfants peuvent découvrir avec profit l'Histoire de France. Ce livre, chronologique, simple et illustré de façon réaliste, est émaillé de récits qui permettent de rentrer dans le détail de l'histoire de notre pays, de revivre ses grands moments fondateurs et de découvrir les personnages illustres. Les récits facilitent la mémorisation. Ce livre donnera le goût de l'histoire aux enfants. Il est un premier livre de référence pour acquérir les bases utiles pour réussir en histoire à l'école puis au cours de la scolarité. Une référence pour toute la scolarité Des illustrations réalistes peintes à l'aquarelle par des illustrateurs spécialistes de la reconstitution historique. Deux ambiances graphiques : la première, très détaillée, pour une observation minutieuse. La seconde, centrée sur l'émotion et la couleur, qui permet de plonger au coeur de l'histoire.Des récits et des aventures à lire en famille et de grands dessins légendés que les enfants peuvent découvrir seuls.Des arbres généalogiques des grandes dynasties qui font de ce livre une référence utile destinée à rester dans la bibliothèque familiale.