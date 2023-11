Et si je vous parlais des plantes autrement...

Des histoires de plantes et d'hommes, inédites, amusantes et instructives ! La guerre des Boers, Charlie Chaplin, des clous, Shakespeare, des smarties rouges, Georges Perec, du parmesan, un général mexicain, Rihana, les services secrets bulgares, l'école de voile, la Bible B42, du sang sur les endives... mais, Serge Schall ne devait pas nous parler de plantes ? Si, si ! Il ne fait même que cela. Et dans le style vif, décalé et plein d'humour que nous lui connaissons, pour nous livrer, en définitive avec le plus grand sérieux, une somme d'histoires et d'anecdotes sur son sujet de prédilection. Qu'espérer de mieux ? Un tome 2 avec Aménophis IV, Kylian Mbappé, Bébé cadum, les spaghetti à l'encre de seiche, Colbert, les conquistadors, le catalogue Ikea, Catherine de Médicis, le calendrier aztèque...