Crèmes et châtiments

Parmi les romans d'Agatha Christie, nombreux sont ceux dans lesquels l'arme du crime n'est ni un revolver ni un poignard, mais un plat ou une boisson cachant une substance mortelle. Ainsi, la moindre tasse de thé peut s'avérer fatale aux assoiffés et le plus délicieux pudding terrasser l'organisme le plus solide. Mais si l'on ôte de ces recettes le supplément d'arsenic ou de strychnine, il reste de succulents plats qui remettent définitivement en question la fausse réputation de la cuisine anglaise ! Dans cette centaine de recettes décalées, c'est tout l'art du breakfast, des scones, des marmelades et des oeufs brouillés, des fumets subtils des tourtes et des saveurs exotiques du chutney qui viennent enchanter notre palais. Sans oublier l'exquis rituel du tea time ou les spécialités propres aux pique-niques et aux voyages... Régalez-vous en replongeant dans l'oeuvre de la reine du crime grâce aux citations et commentaires qui accompagnent ces recettes. De la virtuosité de passer du crime parfait à la délectation parfaite ! Photographies de Philippe Asset