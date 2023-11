Cacochyme Blues

Avec son enthousiasme et son goût de la vie habituels, Jean-Marie Périer livre le meilleur de ses chroniques accompagnées de photographies de ses années Salut les Copains à ses rencontres plus récentes. Sous son oeil aguerri, il fait renaître un monde. Et nous voilà entraînés au fil de ses amitiés de toute une vie et de ses coups de coeur fugaces, où il mêle les univers de la musique, du cinéma et de la mode, toujours avec humour et tendresse.