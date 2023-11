Au-devant des ennuis. Une journaliste raconte l'Europe en guerre, 1936-1940

Une voix féminine exceptionnelle du journalisme de guerre En 1936, Virginia Cowles a vingt-six ans quand elle se rend en Europe en tant que reporter de guerre. Elle atterrit en Espagne, alors en pleine guerre civile, et témoigne de Madrid assiégée aux côtés d'autres journalistes tels que Martha Gellhorn et Ernest Hemingway. De là, elle se rend sur tous les fronts d'Europe, des tranchées finlandaises assaillies par les Russes à Londres bombardée, en passant par Paris au moment de l'arrivée des troupes nazies. Elle croise les plus grandes figures historiques et journalistiques de son temps mais va aussi à la rencontre des gens ordinaires, paysans, soldats et autres voix anonymes indispensables à son métier. Et se fait le témoin objectif, rigoureux et humaniste des ravages de la guerre. Ce livre est le formidable récit d'une époque charnière de l'Histoire, révélateur des coulisses du journalisme de terrain et oeuvre marquante d'une femme reporter enfin remise à l'honneur.