Hello Monnaie. Les secrets de l’investissement pour ceux qui n’y connaissent rien

Tout le monde peut apprendre à gérer ses finances Il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de placer son argent de manière rentable et de se constituer un capital en partant de zéro. Alors qu'attendez-vous pour vous lancer ? Thomas Kehl, voix incontournable de la finance pour les noninitiés, élabore un programme motivant et efficace pour vous aider pas à pas à tirer le meilleur parti de votre argent. Vous apprendrez notamment à : Examiner votre situation financière, définir des objectifs clairs et réalistes – et ce qu'il faut faire, concrètement, pour les atteindre. Economiser et investir de manière totalement automatique, quels que soient vos revenus. Comprendre le monde des actions et comment en tirer parti de manière lucrative. Préparer votre retraite. Grâce aux explications et conseils pratiques de cet ancien banquier d'affaires, l'investissement n'aura plus de secrets pour vous !