Mes belles cartes à décorer Joyeuses fêtes !

Cet ouvrage contient 15 cartes de voeux à coloriser et à personnaliser pour envoyer à ses proches. Mots doux et jolis motifs sont à personnaliser en quelques coups de pinceaux, feutres, ou crayons. Les enfants pourront exprimer leur personnalité en créant des cartes de voeux uniques et originales et ainsi apprécier l'importance de la gratitude et de la générosité.