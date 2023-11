Mazel Tov ! 80 recettes israéliennes à partager

"La cuisine israélienne, c'est une convergence de peuples, de saveurs et de cultures. Une cuisine de transmission, de partage, de tradition, où chacun réinterprète à sa manière des recettes ancestrales". Mélanger et réinventer des plats traditionnels, voilà le point d'ancrage de la cuisine de Yariv Berreby. Dans ce livre, il nous propose 80 recettes salées et sucrées issues de la culture gastronomique juive, qu'il s'est approprié au fil du temps pour en proposer une version personnelle et moderne. On y retrouve les classiques hallah et boulettes de shabbat, mais également les traditionnels schnitzels qu'il réinvente avec du veau et de la chapelure de pistache, ou le célèbre houmous aux saveurs de butternut et de cacahuètes. Il ne reste plus qu'à dresser la table, accueillir vos invités et partager cette si savoureuse cuisine du Levant.