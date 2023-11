Rêver, Oser, Se dépasser. 10 clés pour prendre confiance en soi et passer à l'action !

"J'ai toujours eu la tête pleine d'envies, d'idées, d'ambitions, bouillonnant d'une énergie dont je ne savais pas vraiment quoi faire. Je me permettais de rêver très haut, très loin, mais je ne disposais pas du mode d'emploi pour concrétiser ! Puis j'ai tout simplement osé me lancer et cela a changé ma vie. Je me suis appuyée sur la force de mon corps et sur la puissance du mental, car ils sont essentiels pour se dépasser et atteindre ses objectifs". Justine Hutteau partage les 10 clés qui l'ont inspirée pour transformer en succès ses expériences sportives, professionnelles et personnelles, avec l'espoir qu'elles vous aideront à vous lancer, quel que soit votre rêve ! Avec les témoignages de près de 50 personnalités : Laury Thilleman - Martin Fourcade - DouzeFévrier - Vianney - Ysaora Thibus - Claude de Koh-Lanta - Pauline Laigneau - Paul-Henri Mathieu - Major Mouvement - etc.