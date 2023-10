Mes plus beaux chants de Noël en livre musical

6 chants de Noël les plus célèbres, chantés par la Maîtrise de la Perverie très renommée dans toute la région Loire atlantique pour ses événements musicaux en partenariat avec le conservatoire de Nantes.- Mon beau sapin, Vive le vent- Douce nuit - Petit papa Noël - Les anges dans nos campagnes - La marche des rois.- Collection adaptée à la toute petite enfance : format cadeau à l'italienne, couverture avec des coins arrondis et bouton volume pour cajoler les oreilles de petits et des grands.Interprétation de qualité : Les chants de Noël sont interprétés par la renommée maîtrise d'enfants de La Perverie de Nantes, reconnue pour son talent exceptionnel.Les voix angéliques des enfants apportent une dimension authentique et émouvante à ces classiques intemporels, transportant les auditeurs dans l'esprit chaleureux de Noël.Son haute fidélité : Grâce au brevet exclusif de Thomas Jeunesse, "Mes Plus Beaux Chants de Noël" offre un son haute fidélité peu compressé.Vous pouvez être assuré que chaque note, chaque intonation et chaque nuance sont restituées avec une clarté remarquable. Les mélodies magiques et les voix cristallines des enfants donnent vie à chaque chanson de manière immersive et captivante.Piles bâtons alcalines incluses : Contrairement à la concurrence, ce livre musical est fourni avec des piles bâtons alcalines de haute qualité. Cela garantit une durée de lecture prolongée, permettant aux auditeurs de profiter pleinement des chants de Noël pendant les moments de célébration en famille ou entre amis. Les piles alcalines offrent une performance fiable et une autonomie durable. Bouton volume pratique : "Mes Plus Beaux Chants de Noël" est équipé d'un bouton volume pratique, permettant de régler le niveau sonore selon les préférences de chacun. Que vous souhaitiez créer une ambiance douce et apaisante ou mettre de l'ambiance lors des fêtes, ce livre musical s'adapte à vos besoins, offrant une expérience d'écoute personnalisée.