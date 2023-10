Il n’y a pas d’entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Au-delà de la RSE

Pourquoi faut-il devenir une entreprise full-RSE ? Parce que vous n'avez plus le choix ! Les réalités physiques transforment de gré ou de force l'économie et la société. La RSE "à la papa", c'est fini. L'incrémental, l'optimisation, la communication, insuffisants ! C'est tout le logiciel de l'entreprise qu'il va falloir changer. Comment y parvenir ? En repensant la RSE et son traitement, en touchant l'ADN et le coeur du système, en s'attaquant à la notion de performance aujourd'hui dépassée. Si une majorité de grands patrons ont en tête la "neutralité carbone" d'ici à 2050, les entreprises commencent seulement à mesurer la complexité des réponses à apporter aux défis du développement durable : systèmes de mesure, process, opérations, adaptation de l'offre, modèles de planification et de décision, orientation des flux financiers, comptabilité, adaptation des compétences... Cela nécessite de tout changer en même temps. Qui est prêt ? Pas grand monde ! Peu d'entreprises sont, par exemple, capables de quantifier avec précision leurs émissions, alors même qu'elles sont nombreuses à déclarer vouloir les réduire. Face à de tels enjeux, le concept de RSE est clairement questionné. Il faut se demander ce qu'il restera prochainement de " volontaire " dans la RSE. C'est tout le logiciel de l'entreprise qu'il va falloir changer pour passer du business and society au business in society. Pour se transformer, il faut agir sur les bons leviers : appréhender différemment la notion de performance, refonder le modèle d'affaire, engager les conseils d'administration et les collaborateurs. Six clés sont détaillées dans l'ouvrage, avec de nombreux exemples, pour basculer vers l'entreprise full-RSE. Si les discours apocalyptiques n'ont pas lieu d'être, il n'est toutefois plus temps de tergiverser. Il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd, et celles qui n'ont pas encore pris en compte le changement de paradigme à l'oeuvre pourraient bientôt ne plus être là pour en parler.