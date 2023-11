La saison des monarques

Un roman graphique qui raconte avec beaucoup de délicatesse et de tendresse la richesse d'une rencontre, le bonheur que deux femmes (presque) complètement étrangères l'une pour l'autre ont d'apprendre l'une de l'autre. C'est le tout début de l'été. Alba se débat avec ses doutes et sa peine après une rupture brutale quand une très jeune femme, Suzanne, sonne àsa porte. Commence alors la construction d'une relationloin d'être banale. Car Suzanne n'est pas n'importe quelle ado fugueuse... Le temps d'une saison, entre révélations familiales et rêves oubliés, chacune va donner à l'autre la confiancequi lui manque et lui ouvrir la porte d'une nouvelle vie. Et si les rencontres les plus inattendues étaient aussi les plus bouleversantes ?