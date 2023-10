Mon encyclopetit des arts

L'art est partout. Sur les murs, à la bibliothèque, à la télé, à la radio ! Nous sommes encerclés par l'art et celui-ci nous permet de ne jamais être seul. Dans cette encyclopédie pour les tout-petits, Simon Boulerice présente les dix arts principaux : l'architecture, la sculpture, les arts visuels, la musique, la littérature, les arts de la scène, le cinéma, les arts médiatiques, la BD et les jeux vidéos et le multimédia. L'art est partout. Sur les murs, à la bibliothèque, à la télé, à la radio ! Nous sommes encerclés par l'art et celui-ci nous permet de ne jamais être seul. Dans cette encyclopédie pour les tout-petits, Simon Boulerice présente les dix arts principaux : l'architecture, la sculpture, les arts visuels, la musique, la littérature, les arts de la scène, le cinéma, les arts médiatiques, la BD et les jeux vidéos et le multimédia.