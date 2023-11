Lilo & Stitch - Aventures à Hawaï

Alerte "bleue" ! L'expérience 626 s'est échappée... Qui mieux que Jumba et Pikly pour la re-capturer ? ! La chasse au "terrible monstre destructeur" peut enfin commencer ! A moins que Lilo, Nani, David et "Hawaï" ne parviennent à tout changer ? ! Une grande aventure pleine d'humour, d'extraterrestres et d'amitié, suivie d'une ribambelle d'histoires pleines d'humour, d'extraterrestres et d'amitié aussi : une tasse maudite, un collier égaré, un mariage "gâché" , nos deux amis ne sont jamais à court d'idées pour toujours voir la vie du bon côté !