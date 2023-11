Ma crèche de Noël. Méditations sur le mystère de la Nativité

A l'occasion de ce 800e anniversaire, le pape François nous invite à redécouvrir le symbolisme et la beauté de la crèche, ses personnages, son histoire. Avec lui, nous rencontrons l'Enfant Jésus, Marie, Joseph, les bergers, les Mages, les animaux... mais aussi l'étoile, la mangeoire et tous les éléments de la création présents lors de cette Nuit Sainte. Une magnifique méditation du pape François, qui nous plonge dans le mystère de Noël et nous aide à mieux en comprendre le sens et à nous émerveiller devant la tendresse de Dieu pour toute l'humanité.