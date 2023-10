Vampire Knight Tome 1 : Perfect edition

L'Académie Cross est une école bien particulière dans laquelle cohabitent la Day class et la Night class, la première accueille des étudiants humains, la deuxième éduque des vampires ! La jeune Yuki et le taciturne Zero, les deux enfants adoptifs du directeur de l'établissement, sont chargés de s'assurer que cette cohabitation reste pacifiste. La jeune fille souhaite un futur dans lequel Hommes et vampires pourront coexister sans se combattre. Une conviction dictée aussi par les sentiments qu'elle éprouve pour le noble Kaname, le chef charismatique des vampires du collège. Un garçon qui, un jour, lui a sauvé la vie... Matsuri Hino est une mangaka publiée essentiellement dans des magazines shojo. A la fin de ses études, elle décide de devenir mangaka et y travaille d'arrache-pied... Neuf mois plus tard, elle publie sa première nouvelle : Kono yume ga sametara, dans le magazine LaLa Dx. Depuis, le succès lui sourit. Ses mangas se classent toujours dans le top 10 des meilleures ventes de shojo au Japon et ont été traduits dans de nombreux pays. C'est sa série Vampire Knight qui illustre le mieux ce succès. Devenue un classique pour de nombreux lecteurs, dans de nombreux pays, elle rejoint notre gamme Perfect Edition. L'occasion de découvrir, ou redécouvrir, en grand format ce classique des années 2000.