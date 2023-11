L'Almanach de la Sorcière Moderne - Une année à la découverte des pratiques magiques et païennes

Une année à la découverte de différentes pratiques magiques ! Cet almanach perpétuel vous propose de découvrir quotidiennement un élément parmi les différents thèmes proposés. Les cristaux et leurs vertus, les correspondances magiques des plantes, les dieux païens et figures mythologiques jusqu'aux petits rituels à faire chez soi, le monde spirituel s'ouvre à vous chaque jour. Vous disposez en plus d'un petit encart à remplir pour y déposer vos impressions du jour et votre façon d'aborder le thème.