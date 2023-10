Hug me, please T03

Depuis qu'elle est tombée amoureuse d'Arashi, Sora, dont le quotidien était jusqu'à présent consacré à sa famille, ne touche plus terre. Mais ce fragile bonheur se retrouve menacé lorsque Tamako, une YouTubeuse connue et une amie de longue date d'Arashi, fait irruption dans leur vie. Revenue au Japon depuis peu, cette dernière est en effet déterminée à séduire Arashi et prête à tous les coups bas pour évincer Sora...