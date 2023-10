Les 100 mots de la Grèce antique

La Grèce antique imprègne notre culture. Notre langue en est le reflet, riche de mots comme " démocratie ", " théâtre " ou " histoire " dont l'étymologie est grecque, nos références renvoyant aussi souvent aux mythes, aux savoirs mathématiques, à la philosophie de cette période. Mais cette " culture grecque " est la plupart du temps lacunaire, voire fautive, et pour appréhender le monde des Grecs anciens, bien d'autres mots, moins familiers, racontent plus et mieux ces sociétés. D'" acropole " à " Zeus ", en passant par " dokimasie " ou " Pythagore ", en 100 mots, Alain Billault propose autant de portes d'entrée pour découvrir une période historique exceptionnelle et éclairer ce que nous devons à la Grèce aujourd'hui.