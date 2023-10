La méthode Deschamps

Avec l'un des plus beaux palmarès de l'histoire de son sport, Didier Deschamps a su construire un environnement propice à la performance. D'abord joueur, il est vainqueur de la première Coupe d'Europe tricolore en 1993 avec l'OM, brassard de capitaine sur le bras, puis détenteur de multiples titres avec la Juventus Turin, avant de raccrocher les crampons après un passage au Chelsea et au FC Valence. Sa reconversion en tant qu'entraineur est, elle aussi, auréolée de succès. A la tête de l'équipe de France depuis 2012, il est finaliste de l'Euro en 2016, champion du monde en 2018, vainqueur de la Ligue des Nations en 2021 et à nouveau finaliste du Mondial au Qatar en 2022. Il rejoint ainsi le club très fermé des hommes parvenus à remporter une Coupe du monde sous les deux casquettes. Ses secrets ? Entre art de la causerie, choix des hommes, équilibre entre autorité, sens de l'écoute et du dialogue, rejet de la défaite et gestion des médias, découvrez dans ce livre, les clés d'une méthode détaillée d'un management sportif efficace.