Neuf vies plus une

Cette histoire commence sur le lieu où a été découverte la plus ancienne sépulture attestant du lien entre les hommes et les animaux. Une vieille femme et un jeune chien reposent ainsi ensemble à Aïn Mallaha, en Israël, depuis plus de 13000 ans. Ce n'est pas de leur histoire dont il est question, mais plutôt de quelques vies de femmes au cours des millénaires. Certaines auront une destinée heureuse, d'autres seront moins chanceuses. Toutes ont dû trouver leur place dans des sociétés patriarcales et ont vu leur existence marquée par l'Histoire du monde. Chacune d'entre elles a entretenu un rapport privilégié avec un félidé durant son existence, ainsi qu'avec la nature au sens large.