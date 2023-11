Stranger Things - Livre de coloriage. Non officiel

Grâce à ce volume non officiel consacré à " Stranger Things ", les fans pourront visiter la ville de Hawkins et s'aventurer dans le Monde à l'Envers en compagnie des protagonistes de la célèbre série de Netflix. Armés de crayons de couleur et de feutres, ils pourront transformer 46 dessins tirés directement d'autant de scènes mémorables en chefs-d'oeuvre personnels. Le meilleur moyen de retracer les moments les plus palpitants des aventures d'Onze, Mike, Dustin, Lucas, Will et tous les autres au fil des 4 saisons déjà diffusées, avant la sortie de la très attendue 5e et dernière saison !