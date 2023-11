Une jolie fête de noël - Niveau 1 - A partir de 6 ans

Une collection de livres premières lectures créée par une enseignante pour commencer à lire toute seule ou tout seul, et comprendre en s'amusant. " J'apprends à lire et je joue au détective ! " " Lulu et Eliot prépare Noël. Ils décorent leur cabane et préparent des paquets pour tous leurs amis. Aide-les à choisir les cadeaux qui plairont à chacun. Ensemble, ils vont passer une joyeuse fête et qui sait... il y aura peut-être un invité surprise ! " Une collection créée par une enseignante pour débuter dans la lecture avec des mots faciles à lire. Les histoires sont également ponctuées de petits défis d'observation qui motivent et engagent l'enfant dans sa lecture. Album niveau 1 : Textes de 60 à 100 mots, aucun son complexe