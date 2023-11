Après Atlantis, David Gibbins, l'auteur qui a conquis un million et demi de lecteurs français, renvoie Jack Howard sur les traces de l'Atlantide. Egypte ancienne, 1334 av. J. -C. : après avoir profané le temple d'Isis, le pharaon Akhénaton est momifié vivant. De nos jours : après avoir découvert la localisation de l'Atlantide, l'archéologue aventurier Jack Howard et ses fidèles compagnons trouvent de nouvelles traces de la cité légendaire en Egypte. Vont-ils découvrir où ont migré les Atlantes ? Ont-ils emporté leur orichalque, ce métal mythique qui promet la jeunesse, la santé et la vie éternelle ? Jack s'engage dans la quête de ce savoir ancestral, s'attirant de nombreux ennemis. Mais, de la pyramide de Gizeh à l'épave d'un navire du XVIIe siècle au large des Cornouailles en passant par les catacombes de Rome, il reste déterminé à poursuivre cet héritage de la civilisation de l'Atlantide. Guidé par un personnage brillant et téméraire, L'Héritage d'Atlantis est un thriller haletant qui mêle histoire, suspense et ésotérisme.