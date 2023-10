Mon amie des ténèbres T12

Une petite fille dont on se moque. Un petit garçon qui la pousse hors de sa coquille. Au grand air, amitiés solides et sentiments naissants. Les vacances d'été se poursuivent. Alors que Takada et Hino sont enrôlés par Kitagawa dans un tournoi de sumo, les filles se réunissent chez Nishimura pour faire leurs devoirs. Kuro, le chat noir, ne comprend pas le brusque malaise de sa maîtresse lorsqu'elles se mettent à papoter garçons. Mais il en est sûr, cette ambiance étrange est la faute de Takada ! La classe de nature tant attendue commence, mais Nishimura semble toujours un peu perturbée, surtout quand il est question de la légende du feu de camp. Il paraît que si un garçon et une fille partagent la dernière danse, ils tomberont amoureux...