Au secours de Notre-Dame Tome 2 : L'affaire Victor H.

Miranda Buldozil a encore frappé : décidée à détruire Notre-Dame, elle va essayer de s'en prendre à la cathédrale au cours de la révolution des Trois Glorieuses. Tandis que les Audacieux tentent de mieux comprendre le fonctionnement de l'ascenseur à remonter le temps, un complot se fomente dans les rues de Paris où se dressent les barricades. Les Audacieux réussiront-ils à sauver Notre-Dame une fois de plus ? Un roman d'aventures mêlant réel et fantastique qui te fera rencontrer Victor Hugo et Eugène Viollet-le-Duc !