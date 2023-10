Initiation aux runes

Grâce à ce guide, vous saurez tout sur l'origine des runes, leurs significations et leur utilisation en divination. Apprenez à déchiffrer chacune des 24 runes et découvrez : - Leur prononciation, - Leur signification principale et leur sens divinatoire, - Leurs correspondances magiques : quelle pierre, quelle couleur, quelle herbe, quelle carte de tarot y sont associées. Enfin, familiarisez-vous avec différentes méthodes de tirage et découvrez comment transformer vos runes en de précieux talismans.