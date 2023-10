Les misères des enfants trouvés. Tome 2

Après mille et une péripéties, Martin et " Bamboche " rejoignent la troupe de saltimbanques de La Levrasse et du Major et font la connaissance de Basquine - dont Bamboche est tombé amoureux - et de l'homme-poisson, Léonidas Requin. Exploités et maltraités les trois enfants se vengent de leurs bourreaux et s'enfuient. Les voilà lâchés, seuls, et sans beaucoup de repères - mais toujours débrouillards - en pleine campagne. Après bien des aventures, Martin est recueilli par Claude Gérard un instituteur de village qui mène, comme tous ses collègues, une existence misérable et enseigne, avec les bêtes, dans une écurie - puisque les notables et l'église s'opposent à l'éducation populaire du plus grand nombre... Si l'existence, malgré tout, est plus douce, Martin ne rêve que d'une chose : retrouver ses camarades d'enfance. Des rebondissements sont encore à la clé... !