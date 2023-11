Les Hauts d'Asnières. Exemplarité d'une opération de renouvellement urbain réussi à Asnières-sur-Seine

Tout a commencé en 2011 avec la démolition des 317 logements de la barre des Gentianes. Puis ce fut, 514 logements sociaux réhabilités et 1 619 résidentialisés. C'était l'amorce de la mise en oeuvre d'un projet ambitieux de renouvellement urbain. Réaliser un quartier mixte, animé et compétitif autour du pôle multimodal des Courtilles, tels étaient les objectifs pour cette partie nord de la Ville, dans le cadre d'une convention ANRU puis NPNRU. Le plan de renouvellement urbain des Hauts d'Asnières s'articulait autour de cinq grands objectifs visant à réduire les phénomènes de ségrégation socio-spatiale et à assurer l'attractivité du territoire : développer le réseau viaire, instaurer des pôles d'animation fédérateurs, renforcer le maillage en équipements et développer le réseau associatif, mettre en place une logique paysagère et évoluer vers plus de mixité sociale et une diversité de l'offre de logements. Objectifs atteints grâce à la mobilisation de tous les acteurs, bailleurs, promoteurs, aménageur ! Un nouveau quartier à l'architecture moderne est né : des logements libres, d'autres en accession et locatifs, certains en accession sociale, une résidence hôtelière, des bureaux créant des emplois, des commerces et des équipements publics dont l'aréna Teddy Riner, élément phare qui, outre accueillir des compétitions sportives d'envergure nationale, permet l'organisation de manifestations festives. Par les témoignages des protagonistes de cette métamorphose urbaine, découvrir au fil des pages agrémentées de nombreuses images le renouvellement urbain des Hauts d'Asnières.