Le Mindset du succès

Un outil puissant pour mener une vie épanouissante et réussie. Ce guide essentiel est pour tous ceux qui souhaitent atteindre le succès et la satisfaction dans leur vie. Avec des histoires personnelles marquante, des stratégies appuyées par la science d'experts et un accompagnement étape par étape, le lecteur apprendra à développer le bon mindset pour : définir une mission significative et porteuse de sens ; identifier les causes profondes du doute de soi ; transformer son esprit pour mettre fin aux pensées néfastes et vivre une vie riche ; manifester sa grandeur pour avoir un impact positif maximal sur ceux qui l'entourent. Cet ouvrage permettra au lecteur de comprendre comment les grandes personnalités ont atteint leur niveau de réussite, et comment il peut appliquer les mêmes principes pour devenir la meilleure version de lui-même. Contrairement à de nombreux autres auteurs, Lewis Howes ne néglige pas les difficultés et les traumatismes passés de chacun, et donne des clés précieuses pour dépasser ses peurs. Les étapes pratiques et les exercices inclus dans ce livre offrent un plan clair pour améliorer sa vie, ses relations, sa carrière et ses perspectives d'avenir. Que ce soit pour atteindre ses objectifs ou trouver un sens plus profond à sa vie, ce livre sera une ressource inestimable.