Vienne, ville de rêves

La capitale de l'Empire austro-hongrois a été le paradis de l'enfance de Stefan Zweig. De 1880 à l'entre-deux-guerres, cette ville-théâtre fut une incomparable cité des arts, vitrine de l'esprit européen. Des pans entiers de l'histoire culturelle viennoise sont ainsi explorés, avec ses valeurs sûres, ses modes passagères, ses lieux mythiques, ses poètes, ses génies, ses inconnus et bien d'autres figures attachantes, que Zweig sent et analyse avec la précision de celui qui voit tout. La Vienne éternelle qui nous est restituée s'inscrit dans le sillage de l'oeuvre la plus emblématique de l'auteur, Le Monde d'hier. Les textes réunis ici couvrent l'ensemble de sa vie créatrice.