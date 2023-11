The Lapins Crétins Tome 16 : Il était une Bwah !

Quand les Lapins Crétins saccagent les contes ! Connaissez-vous l'histoire des trois petits cochons, de Raiponce ou de Jack et le haricot magique ? Autant de belles histoires qui ont bercé notre enfance et notre imaginaire... mais qui deviennent beaucoup moins charmantes lorsque nos Lapins s'en mêlent ! Par un mystérieux procédé, voilà que les Lapins Crétins se retrouvent au coeur de nos contes de fées favoris. En les revisitant à leur manière, ils mettent une sacrée pagaille dans le quotidien de célèbres héros qui n'avaient jamais eu à affronter pareils lutins facétieux. Au lieu de sauver la princesse, les lapins préfèrent se faire un bon barbecue grâce aux flammes que crache le dragon. Quant à l'épée Excalibur, si elle ne veut pas bouger d'un pouce, autant qu'elle serve à étendre le linge ! Même la reine maléfique de Blanche-Neige se fera piéger par le tempérament espiègle des lapins. Après s'être vendue à plus d'un million d'exemplaires, la série des Lapins Crétins revient avec un nouvel opus sur un thème magique et intemporel : les contes de fées. A travers une succession de gags irrésistibles, les auteurs détournent les histoires de notre enfance pour s'en amuser et nous avec, les lapins faisant preuve d'une magie dont eux seuls ont le secret !