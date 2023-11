Accompagnement des enfants trisomiques 21 chez les Bahemba de Kongolo. Une méthode écologique psycho-éducative et systémique

" Madame Noëlla KALENGA NONGOLOLA nous offre ici avec compétence le fruit de ses longues années de recherches sur le terrain au sujet de l'accompagnement des victimes du syndrome de Down (trisomie 21) dans les 5 chefferies de Bahemba situées dans le territoire de Kongolo, dans la province de Tanganyika, en République démocratique du Congo. En partant des pratiques multidisciplinaires de prise en charge des enfants trisomiques selon la théorie soutenue en France par Bénédicte de Fréminville et ses collaborateurs, comment le contexte culturel, religieux et anthropologique des Bahemba de Kongolo induit-il des inflexions et des innovations par rapport à la théorie préconisée par l'équipe de Bénédicte de Fréminville ? " Extrait de la préface