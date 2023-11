Cuir - Mode et Déco

Pas besoin d'être maroquinier chevronné pour réaliser les créations de ce livre ! Projets réalisés dans du cuir cousu main, à la machine, collé, tressé, peint, martelé... A l'aide de chutes de cuir, de cuir récupéré ou de peaux entières (faciles à trouver désormais en boutique ou sur internet). Ces créations associent les matières et couleurs brutes, naturelles et travaillées avec des cuirs teints, brillants, pailletés, des textures... Les créations de ce livre regroupent des accessoires de mode et de décoration et se divisent en trois chapitres : - l'Atelier créatif (tablier, trousses, porte-épingles, porte-document ou étui pour tablette, étiquettes, assise de tabouret...) - A la maison (vide-poche, patères, chaussons, trousse de toilette, horloge, décoration murale, vase, suspension pour plante verte...) - En virée (sac à dos, sac banane, sac à main rond, boucles d'oreilles, étui pour téléphone, porte-monnaie, espadrilles...).